Рыбак из Татарстана выловил сома размером с человека

74-летний Валерий Данилов из Елабуги, заядлый рыбак с многолетним стажем, поймал на Каме настоящего речного монстра - сома весом почти 27 килограммов. Об этом пишет газета «Новая Кама». Гигантская рыба, длина которой составила почти полтора метра, клюнула на блесну во время рыбалки недалеко от Мамадыша.

Фото: © «Новая Кама»

Вытащить улов на берег рыбаку помог его напарник. Леска была тройная, плетеная, но сом все равно едва не сорвался, вспоминает пенсионер.

По словам удачливого рыболова, появление такой крупной рыбы в Каме связано с подъемом воды в водохранилище.

Часть улова Валерий Данилов раздал родственникам, а остальное засолила и заморозила супруга рыбака. Икры в гигантском соме тоже оказалось немало — почти килограмм.