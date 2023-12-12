Рыбаков просят не выходить на лед на месте строительства моста через Каму в Татарстане

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Республика
12 декабря 2023  09:29
Автор:
Виктория Осинина

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» предупреждает жителей Нижнекамского и Елабужского районов Татарстана, что в зоне строительства мостового перехода через реку Кама на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов выход на лед строго запрещен. На участке ведутся работы по возведению русловых опор. Для этих целей прорублена майна. Лед отсутствует в зоне 500 метров выше по течению реки и 2 км ниже по течению реки от створа строящегося моста.

Для обеспечения безопасной эксплуатации майны и недопущению несчастных случаев ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» просит жителей близлежащих населенных пунктов и рыбаков не выходить на лед в зоне строительства моста.

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