Рыбаков в Татарстане призвали завершать сезон зимней рыбалки

Сейчас в некоторых местах на водоемах республики толщина льда варьируется от 20 до 73 см, однако уже на ледовом покрове образуются промоины.

Самые опасные участки – это верховья малых рек, где сейчас начал разрушаться лед. Особую осторожность нужно соблюдать там, где бьют родники, виднеются на поверхности кусты, трава или вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий. Об этом рассказал замглавы ГУ МЧС России по Татарстану Юрий Венедиктов.

«Если же вы решились выйти на рыхлый весенний лед, то нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться толпами. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров с грузом в 500 грамм на одном конце и петлей на другом», – объяснил Венедиктов.

На водоемах установлены запрещающие аншлаги. За выезд и выход на лед 7 см толщины татарстанцам грозит штраф до 2 тысяч рублей.

В группе риска – рыбаки и дети. Напомним, что в начале марта татарстанцы уже проваливались под лед, когда катались на снегоходах у жилого массива Старое Победилово. К счастью, трагедии удалось избежать.

На этой неделе ожидается потепление, лед на Куйбышевском водохранилище сойдет согласно тому периоду, что и в прошлом году.