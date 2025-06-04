Рынок аренды Казани демонстрирует сезонное снижение цен на 10%

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Согласно данным сервиса «Яндекс Аренда», стоимость долгосрочной аренды жилья в Казани с начала 2025 года снизилась на 9,7%. Медианная ставка по городу в мае составила 45 тысяч рублей, сохранив стабильность по сравнению с апрелем.

Аналитики отмечают, что текущая ценовая динамика характерна для большинства российских городов-миллионников, где среднее падение арендных ставок с января достигло 8%. В Казани студии сейчас предлагаются в диапазоне 17-85 тысяч рублей, однокомнатные квартиры – в среднем за 38 тысяч, двухкомнатные – за 50 тысяч, а просторные «трешки» – за 75 тысяч рублей.

Основной причиной удешевления аренды эксперты называют увеличение предложения на рынке. В сегмент долгосрочной аренды активно поступают квартиры массового сегмента, включая нереализованные объекты вторичного рынка. Одновременно с этим общее количество предложений в миллионниках за май сократилось на 2,9%, хотя с начала года экспозиция выросла на четверть.

Среди городов с наиболее заметным снижением цен в мае выделяются Воронеж (-5,1%), Нижний Новгород (-5%) и Екатеринбург (-3,3%). При этом Санкт-Петербург и Москва демонстрируют обратную тенденцию с ростом ставок на 3,6% и 0,7% соответственно.

«Традиционно весенний период характеризуется снижением рыночной активности из-за длинных выходных и приближающегося сезона отпусков, – комментирует Роман Жуков, руководитель «Яндекс Аренды». – Многие собственники идут на уступки в цене, что создает благоприятные условия для арендаторов».

Эксперты советуют потенциальным съемщикам рассматривать период с мая по первую половину июля как оптимальное время для поиска жилья, когда конкуренция минимальна, а выбор вариантов остается достаточно широким.