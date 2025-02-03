Рынок ипотеки в Татарстане рухнул, однако не умер

Ставки по ипотеке в России приблизились к 30% годовых, что делает кредиты на жилье менее доступными для большинства граждан. Однако в Татарстане ипотеки по-прежнему оформляются, несмотря на уменьшение их объема на 40% за год. Республика сохраняет позиции одного из лидеров в стране по ипотечному кредитованию.

По информации издания «Реальное Время», ссылаясь на данные Объединённого кредитного бюро, в декабре 2024 года более 2,2 тысячи татарстанцев получили ипотечные кредиты на общую сумму 9,62 миллиарда рублей. Средний размер займа составил 4,3 миллиона рублей, а средний срок выплат — 22 года и 9 месяцев.

Большинство заемщиков — около 1,4 тысячи человек — воспользовались льготными программами и получили кредиты по ставке 6% годовых. Они в среднем оформляли займы на сумму 5,25 миллиона рублей с погашением в течение 26 лет.

В то же время 833 человека взяли ипотеку на рыночных условиях с процентной ставкой, достигающей 29,8% годовых. Эти условия касаются более 2,25 миллиарда рублей ипотечных средств, оформленных под залог недвижимости.

Для сравнения, в декабре 2023 года уровень ипотечного кредитования в регионе был в 3,1 раза выше, когда жители оформили 6,9 тысячи займов на сумму 32,3 миллиарда рублей. В целом за 2024 год в Татарстане выдали 40,5 тысячи ипотечных кредитов на 184,1 миллиарда рублей, что на 45% меньше по количеству сделок и на 40% ниже в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом.