Спрос на новостройки в Казани вырос на 10% в феврале 2025 года

Рынок первичного жилья в Казани в феврале 2025 года продемонстрировал значительный рост как спроса, так и предложения. Согласно данным аналитиков «Авито Недвижимость», интерес к покупке квартир в новостройках среди жителей города увеличился на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом количество доступных для покупки квартир в новостройках за год удвоилось, что позволило Казани войти в топ-6 городов России по темпам роста предложения.

Наиболее востребованными остаются однокомнатные квартиры, популярность которых выросла на 18% по сравнению с январем 2025 года. Также заметно увеличился спрос на студии (+13%) и двухкомнатные квартиры (+10%).

Несмотря на расширение предложения, средняя стоимость квартир на первичном рынке Казани осталась стабильной. Эксперты связывают это с ростом издержек застройщиков и высоким уровнем спроса. Многие компании предлагают покупателям рассрочки и специальные скидки, чтобы сделать покупку более доступной.

Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости», отметил:

— Несмотря на рост предложения на первичном рынке недвижимости в России, мы не ожидаем снижения цен на новостройки. Во-первых, в последние месяцы наметилось увеличение интереса к приобретению нового жилья — по сравнению с ноябрем 2024 года спрос на платформе вырос на 21%. Во-вторых, застройщики ограничены в маневрах с ценами из-за роста издержек на строительство и кредитных обязательств.

Рост спроса на новостройки в Казани свидетельствует о стабильном интересе жителей к приобретению нового жилья. При этом застройщики, несмотря на увеличение предложения, вынуждены учитывать растущие издержки, что ограничивает возможности снижения цен. В таких условиях ключевым фактором для покупателей становятся гибкие условия покупки, включая рассрочки и скидки.

Таким образом, рынок первичного жилья Казани продолжает развиваться, сохраняя баланс между спросом и предложением, что делает его привлекательным как для покупателей, так и для застройщиков.