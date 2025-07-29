Рынок вторичного жилья Казани демонстрирует рост скидочной активности

Согласно аналитическим данным сервиса Яндекс Недвижимость, во втором квартале 2025 года на казанском рынке вторичного жилья отмечается значительное увеличение предложений со скидками. Доля объявлений с пониженной ценой возросла с 44,9% до 56,8%, при этом средний размер дисконта увеличился с 4,3% до 5%.

Параллельно наблюдается сокращение количества объявлений с повышением стоимости – соответствующий показатель снизился на 2,4 процентных пункта. Примечательно, что в Казани, в отличие от общероссийской тенденции, срок экспозиции объектов увеличился на 15%, достигнув 96 дней.

Коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров отмечает, что покупатели стали активнее рассматривать предложения с возможностью торга. Однако рынок остается чувствительным к уровню ипотечных ставок и индивидуальным условиям сделок.

Среди российских городов-миллионников наибольшие средние скидки зафиксированы в Краснодаре, Красноярске, Волгограде и Челябинске (5,4%), а также в Воронеже (5,2%). Данная динамика свидетельствует о продолжающейся корректировке цен на вторичном рынке жилья.