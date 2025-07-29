Рынок вторичного жилья Казани демонстрирует рост скидочной активности

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Город
29 июля 2025  10:36

Согласно аналитическим данным сервиса Яндекс Недвижимость, во втором квартале 2025 года на казанском рынке вторичного жилья отмечается значительное увеличение предложений со скидками. Доля объявлений с пониженной ценой возросла с 44,9% до 56,8%, при этом средний размер дисконта увеличился с 4,3% до 5%.

Параллельно наблюдается сокращение количества объявлений с повышением стоимости – соответствующий показатель снизился на 2,4 процентных пункта. Примечательно, что в Казани, в отличие от общероссийской тенденции, срок экспозиции объектов увеличился на 15%, достигнув 96 дней.

Коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров отмечает, что покупатели стали активнее рассматривать предложения с возможностью торга. Однако рынок остается чувствительным к уровню ипотечных ставок и индивидуальным условиям сделок.

Среди российских городов-миллионников наибольшие средние скидки зафиксированы в Краснодаре, Красноярске, Волгограде и Челябинске (5,4%), а также в Воронеже (5,2%). Данная динамика свидетельствует о продолжающейся корректировке цен на вторичном рынке жилья.

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Рынок вторичного жилья Казани демонстрирует рост скидочной активности
Рынок вторичного жилья Казани демонстрирует рост скидочной активности
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