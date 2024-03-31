С 1 апреля в Казани открывается приём заявлений в первый класс

В понедельник, 1 апреля, родители будущих первоклассников смогут подать заявление на зачисление в школу. Но это не касается школ-новостроек, пока для них закрыта приемная кампания, необходимо дождаться 10 июня.

Подать заявление в уже существующие школы нужно до 5 сентября, придя лично в образовательное учреждение или оставив его на Госуслугах. Также принимаются документы на Почте России.

Сперва будут рассматриваться заявления родителей тех детей, которые планируют обучаться в школах на закреплённой территории, а также с преимущественным правом на зачисление согласно законодательству. После 30 июня можно оставлять документы родителям первоклассников, не проживающих на закрепленной территории.