С 1 апреля в Казани открывается приём заявлений в первый класс

news_top_970_100
Город
31 марта 2024  09:17
Автор:
Эндже Гарафиева

В понедельник, 1 апреля, родители будущих первоклассников смогут подать заявление на зачисление в школу. Но это не касается школ-новостроек, пока для них закрыта приемная кампания, необходимо дождаться 10 июня.

Подать заявление в уже существующие школы нужно до 5 сентября, придя лично в образовательное учреждение или оставив его на Госуслугах. Также принимаются документы на Почте России.

Сперва будут рассматриваться заявления родителей тех детей, которые планируют обучаться в школах на закреплённой территории, а также с преимущественным правом на зачисление согласно законодательству. После 30 июня можно оставлять документы родителям первоклассников, не проживающих на закрепленной территории.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
С 1 апреля в Казани открывается приём заявлений в первый класс
В Казани в этом году запустят новый маршрут до парка «Урам»
В Татарстане водитель легковушки насмерть разбился, влетев в автоцистерну
Из-за напряженной в республике обстановки с половодьем Минниханов поручил быть на чеку
В Казани изменится маршрут троллейбуса №7
Фотовыставка «Михаил Козловский. Эпоха» открылась в Национальной художественной галерее «Хазинэ»
К годовщине Великой Победы по нацпроекту в Казани отремонтируют две улицы
Гостиничный бизнес стал самым популярным среди татарстанских предпринимателей