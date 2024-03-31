С 1 апреля в Татарстане изменится закон о перепланировке квартир

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Республика
31 марта 2024  12:38
Автор:
Эндже Гарафиева

В Управлении Росреестра Татарстана объяснили, как изменится жизнь татарстанцев после того, как в силу вступит закон о перепланировке квартир.

Так, перепланировкой будет считаться любое изменение границ и площади помещения, в том числе внутренней планировки и образование новых помещений. Хозяева квартир должны будут согласовывать новый техпаспорт при любом изменении. Сведения внесут в Единый госреестр недвижимости.

Благодаря нововведениям будет упрощена сама процедура через электронный документооборот. Собственник жилья сможет подавать документы в Росреестр, не посещая МФЦ, что сократит сроки, необходимые для получения услуги.

Эксперт Росреестра Алсу Сафина отметила, что если при продаже квартиры или получении наследства в ЕГРН будут содержаться данные до перепланировки, то это станет основанием для приостановления регистрационных действий.

Закон, подчеркнула она, направлен на защиту имущественных прав граждан и обеспечение внесения в ЕГРН достоверных сведений.

Штраф, который грозит при несоблюдении требований, варьируется от 2,5 до 50 тысяч рублей.

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