С 1 февраля билет на пригородный поезд в Татарстане можно будет купить только наличными

В Татарстане с 1 февраля в пригородных поездах будут продавать билеты только за наличку. Об этом сообщили в Мининтсрестве транспорта республики, ссылаясь на пригородную пассажирскую компанию «Содружество».

От банковских карт отказались из-за неустойчивого интернета, из-за чего оплата проводилась с перебоями или не проводилась вообще. Теперь пассажирам нужно будет всегда иметь при себе наличку или покупать билет в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Также картой оплатить билет можно будет в пригородных кассах и билетопечатающих автоматах.