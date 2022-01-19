 С 1 февраля билет на пригородный поезд в Татарстане можно будет купить только наличными
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С 1 февраля билет на пригородный поезд в Татарстане можно будет купить только наличными

Банковские карты перестанут принимать из-за плохого интернета.

Республика
19 января 2022  10:26
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане с 1 февраля в пригородных поездах будут продавать билеты только за наличку. Об этом сообщили в Мининтсрестве транспорта республики, ссылаясь на пригородную пассажирскую компанию «Содружество».

От банковских карт отказались из-за неустойчивого интернета, из-за чего оплата проводилась с перебоями или не проводилась вообще. Теперь пассажирам нужно будет всегда иметь при себе наличку или покупать билет в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Также картой оплатить билет можно будет в пригородных кассах и билетопечатающих автоматах.

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