С 1 февраля могут повысить цены на погребальные услуги в Казани

Стоимость гарантированных услуг по погребению в Казани может увеличиться до 9,1 тысячи рублей. В настоящее время проект постановления исполкома города проходит антикоррупционную экспертизу.

Предыдущий рост цен на погребальные услуги произошел в январе 2024 года, когда они составляли 8,3 тысячи рублей. Предстоящее повышение составит 9%, что эквивалентно 795 рублям. В данный пакет услуг входят оформление необходимых документов, предоставление гроба или облачение тела, транспортировка покойного на кладбище и само погребение, включая рытье могилы и захоронение.

Расчетная дата вступления изменений в силу — 1 февраля.

В Казани в 2024 году зафиксировано 14,18 тысячи актов о смерти, что на 8,3% больше, чем в 2023 году. В эту статистику включены также жители других районов Татарстана и соседних регионов.

Всего по Татарстану в 2024 году зарегистрировано 45,2 тысячи актов о смерти. На прошлой неделе министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин сообщил, что общая смертность населения республики в 2024 году составила 11,3 промилле на тысячу населения, что является самым низким показателем в Приволжском федеральном округе. Министерство здравоохранения планировало снизить общий уровень смертности до 10,3 случая на 1 тысячу человек. В 2023 году этот показатель равнялся 10,7 случая на тысячу населения в год.