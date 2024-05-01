С 1 мая в вузах Татарстана вступили новые правила целевого обучения

В России с сегодняшнего дня будут действовать новые правила поступления в учебные заведения по целевому направлению. Касаться они будут вузов и колледжей на территории страны, в том числе и в Татарстане.

С 1 мая свои предложения о заключении договоров об обучении по целевым направлениям компании будут размещать на сайте «Работа России». Доступ к ним можно будет получить любому пользователю. Оставить заявление абитуриент сможет онлайн через госуслуги или по старому формату – очно.

Затем в течение трёх лет выпускники будут отрабатывать стоимость обучения в тех компаниях, которые выбрали до поступления. Заказчик может устанавливать требования об успеваемости студента.

Документ подписан главой правительства Михаилом Мишустиным. Постановление утверждает квоты приёма по программам.