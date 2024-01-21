С 1 января начал действовать постоянный механизм кредитных каникул по потребительским кредитам

Введенное последними законодательными изменениями правило таково: по одному кредиту или займу можно взять каникулы максимум только два раза. Один раз – в связи со снижением дохода заемщика и еще один — если заемщик пострадал в результате чрезвычайной ситуации. Если говорить более конкретно, человек сможет рассчитывать на каникулы, если его доход снизился за последние два месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущие 12 месяцев.

При этом заемщик сам обязан предоставить кредитору документы, подтверждающие право на каникулы. Основанием для отказа может быть, в частности, банкротство заемщика, вступившее в силу решение суда или действующие кредитные каникулы по другому закону (например, для участников СВО).

Получить каникулы можно, только если размер кредита или займа не превышает максимума, установленного правительством РФ. На данный момент в законе установлены следующие предельные значения:

1,6 млн рублей — по автокредитам;

450 тысяч рублей — по остальным кредитам и займам;

150 тысяч рублей — по кредитным картам.

Напомним, что в период кредитных каникул не начисляется неустойка (штрафы, пени), кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. При этом проценты начисляются полностью, заемщик их погашает после окончания каникул.

Стоит отметить, что сведения о предоставлении кредитных каникул останутся в кредитной истории заемщика, но не ухудшат ее.