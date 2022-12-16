 С 1 января в Нижнекамске общественный транспорт будет курсировать дольше
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С 1 января в Нижнекамске общественный транспорт будет курсировать дольше

В следующем году в городе запустят автобусы по проспекту Шинников.

Республика
16 декабря 2022  09:11
Автор:
Ольга Ильина

С начала следующего года в Нижнекамске увеличат по времени продолжительность движения городского транспорта. Автобусы будут курсировать с 5:45 до 22:00 часов. Для трамваев расписание движения не изменится. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Это следующий этап реализации нашей транспортной реформы. Понятно, что интервалы будут варьироваться. В пиковый период они будут составлять 15-20 минут, а в дневные и вечерние часы – 30 минут. Со своей стороны, мы продолжим поддерживать транспортную инфраструктуру», - отметил во время прямого эфира в соцсетях мэр.

Также по просьбе местных жителей планируется запустить автобусы по проспекту Шинников. Еще один важный вопрос – поиск дополнительных единиц транспорта, заключил Муллин.

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