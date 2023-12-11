С 1 января в РТ будет применяться новая кадастровая стоимость

Результаты оценки были утверждены в ноябре Распоряжением №3140-р Министерства земельных и имущественных отношений РТ.

«В Татарстане завершилась очередная государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства. На сегодняшний день определена кадастровая стоимость более 2,8 млн объектов недвижимости. Ранее, в 2022-м году, была проведена государственная кадастровая оценка более 1,7 млн земельных участков. Законом предусмотрено проведение массовой оценки не реже одного раза в четыре года», - прокомментировал заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Нияз Галиакбаров.

Роскадастр по РТ будет вносить сведения о кадастровой стоимости в ЕГРН, который контролируется Росреестром. Директор ведомства Артем Костин пояснил, что эти сведения будут вноситься в течение 15 рабочих дней после их получения в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Для узнавания кадастровой стоимости можно воспользоваться онлайн-сервисами Росреестра, такими как «Публичная кадастровая карта», «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» и «Фонд данных государственной кадастровой оценки». Достаточно ввести кадастровый номер объекта в поисковике. Также эта информация доступна на сайте Министерства земельных и имущественных отношений РТ в разделе «Результаты государственной кадастровой оценки».