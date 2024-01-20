С 1 января взять даже небольшой заем станет сложней

Теперь кредиторы обязаны предупреждать заемщиков о рисках закредитованности. Причем, письменно. Это правило относится как к банкам, так и к микрофинансовым организациям.

Подобные уведомления потенциальных клиентов должны содержать данные о возможных затруднениях с обслуживанием долга и последующих штрафных санкциях, если на выплаты будет уходить более 50% доходов. Более того, обязанность кредиторов рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН) теперь распространяется даже на кредиты и займы до 10 тысяч рублей.

Такая необходимость возникает и при увеличении лимита по кредитной карте или продлении договора по ее использованию. Кроме того, требования по расчету ПДН применяются при увеличении среднемесячного платежа по действующему кредиту или займу, а также в случаях, когда заемщик, получивший рефинансирование, не погасил долг, имевшийся у него ранее.

Но есть и исключения из этого правила: ПДН не рассчитывается, если заемщик обращается за кредитными каникулами или если увеличение среднемесячного платежа обусловлено событиями, предусмотренными договором. Например, если при отказе заемщика от продления страховки повышается процентная ставка по кредиту.