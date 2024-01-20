С 1 января взять даже небольшой заем станет сложней

С этого года кардинально изменились правила кредитования.

news_top_970_100
Россия/Мир
20 января 2024  13:08
Автор:
Дмитрий Смирнов

Теперь кредиторы обязаны предупреждать заемщиков о рисках закредитованности. Причем, письменно. Это правило относится как к банкам, так и к микрофинансовым организациям.  

Подобные уведомления потенциальных клиентов должны содержать данные о возможных затруднениях с обслуживанием долга и последующих штрафных санкциях, если на выплаты будет уходить более 50% доходов. Более того, обязанность кредиторов рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН) теперь распространяется даже на кредиты и займы до 10 тысяч рублей.

Такая необходимость возникает и при увеличении лимита по кредитной карте или продлении договора по ее использованию. Кроме того, требования по расчету ПДН применяются при увеличении среднемесячного платежа по действующему кредиту или займу, а также в случаях, когда заемщик, получивший рефинансирование, не погасил долг, имевшийся у него ранее.

Но есть и исключения из этого правила: ПДН не рассчитывается, если заемщик обращается за кредитными каникулами или если увеличение среднемесячного платежа обусловлено событиями, предусмотренными договором. Например, если при отказе заемщика от продления страховки повышается процентная ставка по кредиту.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Определились победители специального молодежного жилищного конкурса Татарстана
С 1 января взять даже небольшой заем станет сложней
В Казани водитель сбил девушку и скрылся
В Казани задержали водителя в наркотическом опьянении
Минниханов поздравил Шаймиева с 87-летием
Специалисты МЧС России на снегоходах объезжали еще не расчищенные от снега участки федеральной трасс
За 2023 год в 42 регионах создали 153 новых инфраструктурных объекта
Выплаты врачам и всему медперсоналу, помогающим бойцам СВО, сохраняются