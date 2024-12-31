С 11 января проезд по Вознесенскому тракту в Казани станет платным

С 11 января в Казани вводится плата за проезд по Вознесенскому тракту. Об этом стало известно на брифинге в кабинете министров Республики Татарстан. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Фарит Ханифов подчеркнул, что запуск Вознесенского тракта и автобана Алексеевское — Альметьевск станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры Татарстана.

— Эти объекты станут ключевыми элементами дорожной сети республики, обеспечивая автомобилистов современными, комфортными и скоростными маршрутами, — отметил министр.

Ханифов также добавил, что результаты эксплуатации новых дорог повлияют на дальнейшее развитие транспортного комплекса региона. Хотя планы по строительству новых платных трасс пока не озвучены, в числе возможных направлений названы дороги на Лаишевский узел, Дербышки и вторая очередь автодороги Несмелова — Серебряный бор.

На вопрос о льготах участники брифинга пояснили, что бесплатный проезд будет предоставлен автомобилям скорой помощи, МЧС и правоохранительных органов, которые задействованы в обеспечении порядка и безопасности на дорогах.