С 14 по 16 мая в Казани вводятся дополнительные электрички из города в аэропорт

В период проведения XVI Международного экономического форума «Россия – исламский мир» Казанский регион Горьковской железной дороги вводит дополнительные электрички по маршруту Казань – Аэропорт – Казань. Дополнительные составы будут курсировать с 13 по 16 мая. Всего будет добавлено 14 составов, которые доставят гостей форума напрямую к месту проведения мероприятий в МВЦ «Казань Экспо» без промежуточных остановок.

Ожидается, что форум, тема которого в этом году звучит как «Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества», соберет представителей из 103 стран мира. По последним данным, количество зарегистрированных участников уже превысило 10 тысяч человек.

Введение специального графика движения пригородных поездов направлено на обеспечение комфортной логистики для гостей мероприятия. Это решение стало частью комплексной программы по организации транспортного обслуживания крупного международного события, которое пройдет в Казани с 13 по 18 мая.

«Прямое железнодорожное сообщение между городом и аэропортом позволит участникам форума быстро и удобно добираться до места проведения мероприятий», – отметили в пресс-службе Казанского региона ГЖД.