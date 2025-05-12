С 14 по 16 мая в Казани вводятся дополнительные электрички из города в аэропорт

news_top_970_100
Город
12 мая 2025  16:52

В период проведения XVI Международного экономического форума «Россия – исламский мир» Казанский регион Горьковской железной дороги вводит дополнительные электрички по маршруту Казань – Аэропорт – Казань. Дополнительные составы будут курсировать с 13 по 16 мая. Всего будет добавлено 14 составов, которые доставят гостей форума напрямую к месту проведения мероприятий в МВЦ «Казань Экспо» без промежуточных остановок.

Ожидается, что форум, тема которого в этом году звучит как «Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества», соберет представителей из 103 стран мира. По последним данным, количество зарегистрированных участников уже превысило 10 тысяч человек.

Введение специального графика движения пригородных поездов направлено на обеспечение комфортной логистики для гостей мероприятия. Это решение стало частью комплексной программы по организации транспортного обслуживания крупного международного события, которое пройдет в Казани с 13 по 18 мая.

«Прямое железнодорожное сообщение между городом и аэропортом позволит участникам форума быстро и удобно добираться до места проведения мероприятий», – отметили в пресс-службе Казанского региона ГЖД.

news_right_column_240_400
Новости
С 14 по 16 мая в Казани вводятся дополнительные электрички из города в аэропорт
В Казань безвозмездно передали трехсекционный трамвай из Санкт-Петербурга
Стала известная дата проведения выпускного вечера в Нижнекамске
Более 10000 участников из 103 стран соберутся на KazanForum 2024 в Казани
Казанских отелях ввели халяль-меню к международному форуму
В Казани стартует юбилейный фестиваль «НУР»
Ильсур Хисматуллин назначен новым главой комитета ЖКХ Казани
Казань приняла рекордное число туристов в майские праздники