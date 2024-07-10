С 15 июля в РТ начнут выдавать разрешение на добычу пернатой дичи

Госкомитет РТ по биоресурсам объявляет о начале приема заявлений на получение разрешений для охоты на пернатую дичь. С 15 июля охотники могут обратиться за разрешением в любой филиал МФЦ республики, независимо от того, где планируется охота. Важно отметить, что прием заявлений начнется одновременно для всех видов пернатой дичи, включая охоту с использованием подружейных собак и ловчих птиц.

Для оформления разрешения необходимо предоставить стандартный пакет документов: заявление, паспорт, охотничий билет и квитанцию об уплате государственной пошлины в размере 650 рублей. Для охоты на глухаря или тетерева, также потребуется предоставить квитанцию об уплате сбора за пользование объектами животного мира.

Для тех, кто не может подать документы лично, представитель должен иметь при себе доверенность в простой письменной форме, паспорт, копию паспорта заявителя, охотничий билет, квитанцию об уплате пошлины, а также, при необходимости, квитанцию об уплате сбора.

Ставка сбора за пользование объектами животного мира установлена в размере 100 рублей за глухаря и 20 рублей за тетерева. Рекомендуется оплатить пошлину и сбор при подаче заявления в МФЦ с помощью банковской карты.