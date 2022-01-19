 С 22 января российских туристов в Египте будут тестировать на COVID-19
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С 22 января российских туристов в Египте будут тестировать на COVID-19

Туристов с положительным результатом будут отправлять на пять дней в обсерватор.

Республика
19 января 2022  11:29
Автор:
Ольга Ильина

С 22 января всех туристов, включая российских, которые прибыли в Египет, будут тестировать на коронавирус. Подобные меры принимаются из-за распространения омикрон-штамма, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу оператора «Интурист».

В «Интуристе» отмечают, что решение приняло министерство туризма Египта. Туристы с положительным результатом будут отправлены на пять дней в обсерватор.

На сегодняшний день желающие побывать в Египте должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации «Спутником V».

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