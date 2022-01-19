С 22 января российских туристов в Египте будут тестировать на COVID-19

С 22 января всех туристов, включая российских, которые прибыли в Египет, будут тестировать на коронавирус. Подобные меры принимаются из-за распространения омикрон-штамма, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу оператора «Интурист».

В «Интуристе» отмечают, что решение приняло министерство туризма Египта. Туристы с положительным результатом будут отправлены на пять дней в обсерватор.

На сегодняшний день желающие побывать в Египте должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации «Спутником V».