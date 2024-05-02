С 6 мая несколько улиц будет закрыто для проведения «Казанского марафона»

В Казани для подготовки площадки и проведения самого ежегодного марафона будет закрыто несколько улиц города.

Например, с понедельника, 6 мая, будет запрещен доступ автомобилей на парковку Центрального стадиона. Ограничения снимут только в воскресенье, 12 мая. С 8 мая также перекроют улицу Ташаяк.

Один день, 11 мая, горожане не смогут попасть на Кремлевскую дамбу, улицы Право-Булачная, Лево-Булачная, Кремлевская набережная, Профсоюзная, Батурина, Декабристов, Пушкина и другие участки дорог. Подробнее можно будет ознакомиться на сайте мэрии.

Точно так же 12 мая перекроют Миллениум и проезд под ним, закроют улицы Сибгата Хакима, Чистопольская, Фатыха Амирхана, Подлужная и прочие улицы.

По окончании марафона дороги будут доступны для горожан. Некоторые ограничения будут действовать вплоть до 22:00.