С 8 февраля в Татарстане изменится расписание пяти пригородных поездов

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Республика
5 февраля 2025  16:04

С 8 февраля в Татарстане вступают в силу изменения в расписании пяти пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба компании «Содружество», которая занимается организацией пассажирских перевозок. Новое расписание затронет маршруты, связывающие Казань с Кукмором, Арском, Сосновкой и аэропортом.

Основные изменения:

Поезд №6436 Казань – Кукмор будет отправляться в 14:58 и прибывать в 17:17.

Электричка №6439 Кукмор – Казань начнет движение в 17:55 с прибытием в 20:53.

Поезд №6410 Казань – Арск будет отправляться в 21:13 и прибывать в 22:53.

Поезд №6431 Сосновка – Казань отправится в 17:27 и прибудет в 21:05.

Электричка №6713 Аэропорт – Казань начнет движение в 20:42 с прибытием в 21:11.

Изменения в расписании пригородных поездов в Татарстане — часть общей стратегии по улучшению качества обслуживания и повышению эффективности работы железнодорожного транспорта в регионе.

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