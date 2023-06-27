С дуа, разделкой и раздачей: в Казани средняя цена барашка на Курбан-байрам составила 13 тыс. рублей

Благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана продолжает прием заявок на заклание жертвенных животных в Курбан-байрам для нуждающихся. В этом году стоимость барашка начинается от 13 тыс. рублей, в прошлом году купить жертвенное животное можно было по цене от 11,5 тыс. рублей.

Мясо курбана Фонд доставит малоимущим, многодетным семьям, инвалидам, одиноким пожилым людям, сиротам, одиноким матерям. Себе заявитель может оставить третью часть барашка.

«КВ» подготовили обзор с ценами и списком мест для заклания жертвенных животных.

Мечеть «Гаиля» (Джаудата Файзи, 2)

🐑 13’500₽ (мясо 1 барана на выходе 20кг)

🐄 13’500₽ (1/7 часть коровы – 35кг)

Как заказать : отправить заявку на WhatsApp +79172619319.

Что указать в заявке :

Имя заказчика, от имени которого нужно совершить курбан

2️ Чек об оплате за жертвенного животного.

Карта для оплаты жертвенного животного: СБ 4274 2742 1725 4293

Что будет с мясом :

Мясо будет использовано для нуждающихся, или вы можете взять его себе.

БФ «Закят» ДУМ РТ

🐑 13’000₽ (мясо 1 барана на выходе 20кг)

🐑 13’500₽ (25кг)

🐄 14’500₽ (1/7 часть коровы – 35кг)

Как заказать : отправить заявку на WhatsApp +7(927)4730729.

Что указать в заявке:

1 Имя заказчика, от имени которого нужно совершить курбан

2 ФИО получателя мяса курбан, если 1/3 часть планируете забрать себе

3 Чек об оплате за жертвенного животного. Карта для оплаты жертвенного животного: СБ 4276 6200 4378 2170 (Гюзелия Галимзяновна В.)

Что делать с мясом:

Можно полностью оставить в «Закяте» для нуждающихся; или 1/3 часть можно оставить себе.

8(843)225-33-22

Галеевская мечеть ( ул. Габдуллы Тукая, 38 )

🐑 13’000₽ (мясо 1 барана на выходе 20кг)

Как заказать: отправить заявку на WhatsApp +7 927 249 56 32 (Рамиль хазрат)

Что указать в заявке:

1 Имя заказчика, от имени которого нужно совершить курбан

2 ФИО получателя мяса курбан, если 1/3 часть планируете забрать себе

Что делать с мясом:

Мясо будет использовано для нуждающихся, или вы можете взять его себе.

Мечеть «Апанаевская» (ул. Каюма Насыри, 29)

🐑 14’000₽ (мясо 1 некрупного барана)

Как заказать: на сайте

Что указать в заявке:

1 Имя заказчика, от имени которого нужно совершить курбан

2 ФИО получателя мяса курбан, если 1/3 часть планируете забрать себе

Что делать с мясом:

Мясо будет использовано для нуждающихся, или вы можете взять его себе.

Требования к жертвенному животному

Жертвенное животное обязательно должно достигнуть определенного возраста.

К примеру, для верблюда это от 5 лет и выше, для коровы – 2 и более лет, овца – от 1 и более года.

В качестве жертвенного не используется слепое на оба глаза или на один глаз животное; хромое (хотя бы на одну ногу), больное или истощенное животное; животное с отрезанным ухом или хвостом.

Правила курбана

Правила запрещают продавать мясо жертвенного животного. Кроме того, запрещается использовать его в качестве оплаты.

В исламе приветствуется максимальная польза от курбана, потому если есть возможность использовать шкуру животного, то порицается выбрасывать ее. В противном случае будет необходимо ее утилизировать. К примеру, закопать.

Правила не запрещают скармливать собакам кости жертвенного животного.

Места для заклания жертвенных животных

Обряды жертвоприношения начнутся в специально отведенных местах после праздничного намаза. В Казани забой жертвенных животных продолжится 30 июня. В столице Татарстана забойные цеха будут организованы в 17 специально отведенных местах.Здесь же можно будет заказать жертвенное животное.