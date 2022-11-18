 Клоун Риманас представит свои бесплатные спектакли в гастролях по Татарстану
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Клоун Риманас представит свои бесплатные спектакли в гастролях по Татарстану

Зритель увидит большую историю смешного и одинокого клоуна.

Республика
18 ноября 2022  13:21
Автор:
Шахерезада Курбанова

С гастролями по Татарстану отправляется клоун Риманас. Проект называется «Искусство клоунады в малых городах. Спектакль "Жизнь Н..."».

Руслан Риманас, руководитель проекта, клоун, гедонист и балагур, сыграет спектакль в городах один раз. Вход будет абсолютно свободным для всех желающих: школьников, молодых семей, людей, неравнодушных к искусству.

23 ноября выступление пройдет в Бавлах, 24 ноября в Бирюлях, 25 ноября в Сарманово, 26 ноября в Иннополисе, 27 ноября в Нурлате, 29 ноября в Черемшане и 30 ноября в Верхнем Услоне.

Спектакль «Жизнь Н» — это ожившее немое кино, но уже не на экране, а здесь и сейчас на сцене. Зритель увидит большую историю смешного и одинокого клоуна. Необычный моно-спектакль заставит задуматься любого зрителя.

Длительность представления – 40 мин, возрастное ограничение 6+.

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