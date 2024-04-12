С конца апреля в экстрим-парке «Урам» открывается летний сезон

Старт летнего сезона в экстрим-парке Казани намечен на 28 апреля, ожидается насыщенная программа.

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Республика
12 апреля 2024  14:22
Автор:
Владислав Косолапкин

В телеграм-канале площадке сообщили о плане мероприятий площадки.

«Традиционно планируем насыщенную программу: контесты по самокату, ВМХ, скейтбордингу, роликам, беговелу, паркуру, памп-треку на ВМХ и МТБ, турниры по бразильскому джиу-джитсу и стритболу», – отмечают организаторы.
Начало программы назначено на 10 часов. Помимо спортивных мероприятий, гостей парка ожидают различные интерактивы.

Организаторы напоминают, что в связи с ремонтом моста «Миллениум», была закрыта парковка возле эктрим-парка. Оставить автомобиль следует на улице Подлужной, у парка Горького или на паркинге у ГТРК «Корстон».

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