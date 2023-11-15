С начала года в Казани на дорогах погибло 16 пешеходов

По словам командира полка отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Казани Михаила Савина, с начала года на территории Казани произошло 419 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых 16 человек погибли и 413 человек получили травмы различной степени тяжести.

Так, 13 ноября в 14.21 29-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» напротив дома № 66 по ул. Р.Зорге при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 19-летнего пешехода, которого прижало к автомобилю «Субару». В результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек получил травмы различной степени тяжести, сообщает Госавтоинспекция Казани.