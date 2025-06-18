С началом июля в РТ начнут штрафовать за незарегистрированных собак

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Республика
18 июня 2025  11:11
Автор:
Владислав Косолапкин

С 1 июля 2025 года в Татарстане вступают в силу новые правила регистрации собак. Согласно постановлению Главного управления ветеринарии, владельцы домашних питомцев теперь обязаны регистрировать своих собак в ветеринарных учреждениях и чипировать их. Это сделано для повышения ответственности владельцев и обеспечения безопасности общества.

Щенки, рожденные после 1 января 2025 года, должны быть зарегистрированы в течение трех месяцев. Собаки, появившиеся на свет до этой даты, должны пройти регистрацию до 31 декабря 2025 года. При покупке взрослой собаки регистрация должна быть оформлена в течение 30 дней. Если собака находится в Татарстане временно, менее 30 суток, регистрация не требуется.

За отсутствие регистрации владельцам грозит предупреждение или штраф от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном нарушении сумма может увеличиться до 5 тысяч. Также жителям напоминают о необходимости сообщать о безнадзорных животных. Ветеринарное управление призывает владельцев соблюдать новые правила, чтобы избежать неприятностей.

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