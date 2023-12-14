С нового года будем ездить по новой стоимости

Заседание Госкомитета РТ по тарифам, состоявшееся в прошлую пятницу, было омрачено печальным событием для многих горожан: на нем были установлены предельные максимальные тарифы на перевозку пассажиров общественным транспортом в Казани. Разумеется, пересмотр стоимости проезда был в большую сторону.

Увеличение нынешних тарифов инициировано перевозчиками при полной поддержке со стороны исполкома Казани. По мнению транспортников и муниципальных чиновников, иного выхода просто не существует. С докладом на эту тему выступил начальник отдела Госкомитета РТ по тарифам Гаяз Миннебаев.

Итак, с 1 января за одну поездку при оплате наличными пассажирам придется выложить 42 рубля, за безналичный расчет или транспортной картой - 38 рублей. И только для тех, кто ездит очень часто и покупает так называемый билет длительного пользования, то есть оплачивает авансом сразу 100 и более поездок в течение месяца, цена составит всего 28 рублей. Как посчитали в Госкомитете РТ по тарифам, средний чек на поездку вырастет на 9,5%. Регулятор на просто так пошел навстречу перевозчикам - те экономически обосновали свое бедственное положение.

Далее Миннебаев перешел к статистике. Всего в Казани работают (хотя правильнее бы было сказать, должны работать) 749 автобусов, 182 троллейбуса и 102 трамвая. Если брать только автобусы, то более 35% казанского автопарка имеют преклонный возраст - они старше 10 лет. И по идее их стоило бы заменить на новую технику. Ну и на повышение тарифа повлияли другие факторы. Согласно прогнозу социально-экономического развития страны, индекс потребительских цен прогнозируется в 2024 году на уровне 7,2%. Только рост цен на электроэнергию должен составить 9,1%. А на горюче-смазочные материалы (с учетом скачка цен на топливо в июле - октябре 2023 года) - до 15%. Рост цен на шины составил около 12%. Планируется повышение зарплат транспортникам, а то у них уже намечается кадровый дефицит. Зарплата в среднем для водителей составит 58 тыс. рублей, для кондукторов - 43 тыс. рублей. Также недавно «Метроэлектротранс» приобрел в лизинг 25 новых троллейбусов. А это повышение эксплуатационных расходов и большие ежемесячные платежи. Однако, по словам Миннебаева, самый давящий на тариф фактор - это осенний скачок цен на ремонтные расходы и ГСМ (в среднем на 20%).

Чиновник озвучил прогнозные показатели этой отрасли на следующий год. Так, за этот период планируется перевезти порядка 198,5 млн пассажиров. Таким образом, совокупная валовая выручка всего наземного транспорта Казани за год должна достигнуть 5,5 млрд рублей. Но ведь транспортникам придется делиться с персоналом. А он у них достаточно солидный: общая численность водителей, учтенная в тарифах, составит 1910 человек, кондукторов - 1769 человек.

Участвовавший в совещании со стороны городских властей заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров полностью поддержал решение о повышении тарифа на проезд. Он даже заявил, что стоимость проезда, оказывается, повысили не на столько, на сколько хотели перевозчики: скостили примерно 10%. Если бы в тариф заложили все пожелания транспортников, то «экономически обоснованный тариф приблизился бы к 50 рублям».

Уже в кулуарах замглавы исполкома рассказал, что 260 автобусов требуют замены. Городской бюджет такое точно не потянет. Решили участвовать в программе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и по льготной ставке в 6,5% закупить такое количество новых автобусов у КАМАЗа. Но контракт с ГТЛК был сорван по причине того, что автогигант не успевает поставить эти автобусы до февраля. А льготная программа ГТЛК официально действует до конца февраля 2024 года. «Поэтому ждем официального решения федеральных властей о продлении сроков действия программы по обновлению подвижного состава через ГТЛК», - выразил надежду Шакиров.

Но даже если программа ГТЛК будет продлена и КАМАЗ все-таки успеет произвести нужное количество автобусов, то это ляжет непомерным финансовым ярмом на тех же перевозчиков, так как лизинговый платеж за один новый автобус составит более 300 тыс. рублей в месяц. И это еще называется льготным лизингом.

Да и сами «НефАЗы» сильно подорожали, честно признался Шакиров. Когда-то они стоили «какие-то жалкие» 11 млн рублей. А на сегодня их цена поднялась до 18 млн рублей. Для сравнения, в России цена микроавтобуса Toyota Hiace составляет от 4482000 до 5633000 рублей. Конечно, речь идет о микроавтобусе, вмещающем гораздо меньшее количество пассажиров. Но с другой стороны, это все-таки Toyota, то есть машина супернадежная и ломающаяся гораздо реже аналогов. А во-вторых, она почему-то более чем в три раза дешевле. Может, лучше закупить побольше таких микроавтобусов? Ну или наших отечественных «газелей».

История эта тянется давно, как сообщил Шакиров. Казань не может обновить 250 автобусов аж с конца 2021 года.

Остается одна робкая надежда на помощь со стороны республики и федерального центра. Как-никак в октябре намечается саммит стран БРИКС. Казань не должна ударить в грязь лицом, выходя из автобуса!

Корреспондент «КВ» поинтересовался у Миннебаева: учитывались ли при формировании тарифа альтернативные варианты использования других транспортных средств? смотрели ли на опыт других городов-миллионников в этой сфере? После недолгого раздумья Миннебаев заявил, что наши казанские транспортники покупают и так все самое недорогое. В чем корреспондент «КВ» позволил усомниться. Особенно учитывая, что в примерно похожих на Казань (во всяком случае, по пассажиропотоку) таких городах, как Самара и Нижний Новгород, стоимость проезда почему-то чуть ниже. Так, только с 1 ноября этого года в Самаре увеличилась цена проезда в муниципальном общественном транспорте. За наличный расчет она составила 38 рублей, за безналичный - 35 рублей. То есть они только пришли к той цене, которая у нас действует с февраля. Более того, для самарских студентов и школьников действуют значительные льготы при оплате за проезд. Так, для них цена соответственно 18,6 рубля и 18,2 рубля. А что касается Нижнего Новгорода, то здесь все еще более радужно. По состоянию на текущий год проезд в нижегородском транспорте стоит 35 рублей при оплате наличными и 30 рублей при оплате транспортной картой или бесконтактной банковской картой. Как же их перевозчикам удается держать такие цены и не разоряться?!

Нас же, рядовых казанских пассажиров, больше всего тревожит даже не перманентное повышение цены проезда. Дело в том, что этот процесс сопровождается другим - постоянным ухудшением качества обслуживания. Возможно, действительно существует необходимость немного поднять тариф. Но в таком случае стоит исключить из практики случаи, когда в 30-градусный мороз приходится по полчаса мерзнуть на остановке.