С улиц Казани этой ночью вывезли 9,2 тонн снега

С улиц Казани этой ночью вывезли 9275 тонн снега, а для обработки дорог от гололеда использовали 292 тонны реагента и 512 тонн песко-соляной смеси. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

Для ночной уборки задействовали 289 рабочих и 412 единиц техники.

Снегоуборочные работы продолжаются и днем. Так, город очищают 568 рабочих и 367 единиц техники, среди них 72 тракторных щеток, 81 погрузчиков, 56 дорожных машин и другие.

Сегодня в течение дня снег вывезут с улиц Юсупова, Борисковской, Гаврилова, Журналистов, Мичурина, Сайдашева и других.