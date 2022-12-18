 С улиц Казани этой ночью вывезли 9,2 тонн снега
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С улиц Казани этой ночью вывезли 9,2 тонн снега

Для уборки задействовали 289 рабочих и 412 единиц техники.

Город
18 декабря 2022  12:15
Автор:
Роза Габитова

С улиц Казани этой ночью вывезли 9275 тонн снега, а для обработки дорог от гололеда использовали 292 тонны реагента и 512 тонн песко-соляной смеси. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

Для ночной уборки задействовали 289 рабочих и 412 единиц техники. 

Снегоуборочные работы продолжаются и днем. Так, город очищают 568 рабочих и 367 единиц техники, среди них 72 тракторных щеток, 81 погрузчиков, 56 дорожных машин и другие. 

Сегодня в течение дня снег вывезут с улиц Юсупова, Борисковской, Гаврилова, Журналистов, Мичурина, Сайдашева и других.

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