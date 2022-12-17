 С улиц Казани в минувшую ночь вывезли почти 13 тыс. тонн снега
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С улиц Казани в минувшую ночь вывезли почти 13 тыс. тонн снега

В работе были задействованы 176 дорожных рабочих и 475 единиц спецтехники.

Город
17 декабря 2022  16:55
Автор:
Карина Кострулева

С улиц столицы РТ минувшей ночью вывезли 12 тыс. 870 тонн снега. В работе были задействованы 176 дорожных рабочих и 475 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Также в ведомстве отметили, что в течение сегодняшнего дня с улиц города также будут вывозить снег. Так, уборка пройдет на улице: Айдарова, Баумана, Батурина, Батыршина, Белинского, Беломорской и др. С полным списком вы можете ознакомиться по ссылке.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что к вечеру в Татарстане ожидается ледяной дождь и туман. Такая погода продлится до вечера воскресенья.

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