С утра в Казани было выявлено шесть пассажиров электротранспорта без QR-кодов.

С утра, 27 января, в электротранспорте Казани было выявлено шесть пассажиров без QR-кодов, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Двое было выявлено в метрополитене и четверо в трамваях города. ВВсего проверили 214 единиц подвижного состава и 21 вестибюль метрополитена.

Также ведутся активные проверки на наличие масок у пассажиров электротранспорта. В утренний час-пик было выявлено 65 пассажиров без масок, из которых 42 человека надели маску после предупреждения, остальные 23 нарушителя покинули транспорт.

Ранее сообщалось, что в Казани с начала года, за 24 дня в городском общественном транспорте было выявлено 7035 пассажиров без масок.