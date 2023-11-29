С вывозом мусора проблем все меньше, только снег мешает

Предпоследнее в этом году заседание рабочего штаба ТКО, состоявшееся в Госкомитете РТ по тарифам 23 ноября, носило больше благостный характер. Во всяком случае, по сравнению с предыдущими аналогичными заседаниями. Собравшиеся были не склонны критиковать региональных операторов по обращению с ТКО. А обычно строгий начальник отдела координации взаимодействия пользователей ГИС РТ «Народный контроль» Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан Рустем Низамиев еще перед мероприятием похвалил представителей регоператоров за значительные подвижки в качестве их работы. Но об этом позже.

В начале собрания председательствовавшая на нем первый заместитель руководителя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина все же еще раз обратила внимание собравшихся на важность разъяснительной работы с населением. Чем больше люди вникают в вопрос вывоза мусора, тем меньше жалоб с их стороны.

Выступавший первым начальник отдела по начислению за ЖКУ АО «Татэнергосбыт» Владимир Герасимов доложил о собираемости платежей по услуге «Обращение с ТКО». По его словам, уровень собираемости платежей за данную услугу в целом по республике в январе - октябре 2023 года составил 94,9% при собираемости в целом за ЖКУ - 99,84%. «По Западной зоне деятельности регионального оператора ООО «УК «ПЖКХ» собираемость в октябре сложилась на уровне 102,99%, по Восточной зоне деятельности ООО «Гринта» - 101,71%», - сообщил докладчик данные за последний месяц.

Как получилось, что итоговая цифра оказалась больше 100%? Сыграли свою роль так называемые доначисления или, говоря проще, дособирали долги с населения и организаций за предыдущие месяцы. «Продолжается работа и по лицевым счетам, по которым ни разу не поступала оплата за услугу в сфере обращения с ТКО. Всего по республике таких лицевых счетов на 1 ноября насчитывается 24758 с общей суммой задолженности 170 млн 53 тыс. рублей», - раскрыл подробности Герасимов. Были приведены примеры Зеленодольского и Высокогорского районов, в которых много таких счетов. В основном они относятся к ИЖС. В одном только Зеленодольском МО таких счетов выявлено 2737. Дело в том, что там, где ведется активное строительство, во многих домах никто еще не прописан. Но наблюдается тенденция к снижению количества «безоплатных» счетов, отметил Герасимов.

Но с другой стороны, и УК «ПЖКХ», и «Гринта» не только выставляют счета, но также и снимают начисления с людей. Так, в октябре произведены перерасчеты с потребителями на сумму 51 млн 31 тыс. рублей по ООО «УК «ПЖКХ» и 2 млн 36 тыс. рублей по ООО «Гринта».

Самый низкий уровень собираемости за указанный период, как отметил представитель «Татэнергосбыта», наблюдался в Агрызском (94,36%), Пестречинском (76,03%), Камско-Устьинском (74,17%) районах.

По словам Хабибуллиной, несмотря на показатели отстающих, наблюдается положительная динамика по обеспечению собираемости платежей в целом по республике.

Низамиев в своем докладе снова похвалил обоих регоператоров. Количество опубликованных уведомлений за ноябрь 2023 года в ГИС РТ «Народный контроль» с претензиями по категории «Вывоз ТКО» - всего 41. Из них 10 по Казани. Почему всего? Потому что в прошлом ноябре их было 79 по республике. И число таких жалоб стабильно снижается. Если так дальше дело пойдет, то скоро нам не надо будет встречаться здесь, высказал оптимистический прогноз Низамиев. Впрочем, ответственный за «Народный контроль» указал и на отрицательный момент - увеличение количества обращений по поводу несоблюдения графика вывоза мусора с контейнерных площадок как со стороны УК «ПЖКХ», так и со стороны ООО «Гринта». Больше всего вопросов было по Дрожжановскому, Тукаевскому и Альметьевскому районам. Здесь наблюдается кратное увеличение таких обращений. Правда, представители регоператоров связали это с обильным снегопадом. Где-то в сельской местности просто нельзя подъехать к контейнерной площадке, а где-то ворота замело сугробами. А это уже зона ответственности муниципалитетов.

Поэтому Низамиев настоятельно рекомендовал исполкомам районов проработать вопрос своевременного вывоза снега на дорогах и во дворах. Ответственным в районах за обращение с ТКО были поставлены контрольные сроки по вывозу накопившегося мусора.

На заседании был и позитивный пример. Глава исполкома Чистопольского района Эдуард Хасанов выступил с отчетом о деятельности в сфере обращения с ТКО. И по его докладу выходило, что в этой сфере в его районе дела обстоят хорошо.