Сабантуй-2023 в Казани: концерт от звезд татарской эстрады и квадроцикл для абсолютного батыра

На трех площадках будут отмечать в эту субботу, 24 июня, праздник плуга в Казани. Накануне, 23 июня, скачки и заезды проведут в конно-спортивном комплексе «Казань».

В программе Сабантуя ожидаются выступления звезд татарской эстрады, на празднике в Дербышках также заявлены популярные исполнители.

В Управлении культуры Казани рассказали, как будет организовано транспортное сообщение в день проведения Сабантуя. Об этом и не только – в материале «КВ».

По традиции в Казани проведут обряд «Сбор даров Сабантуя».

Сабантуй в Казани

24 июня Сабантуй в Казани отметят сразу на трех площадка города: в поселках Мирный и Дербышки, а также в лесопарковой зоне озера Лебяжьего. До народных гуляний – 21 и 23 июня – в городе проведут обряд «Сбор даров Сабантуя». «Караван» сборщиков пройдет по улицам поселков Залесный и Дербышки и по центру Казани.

Скачки в МКСК «Казань» состоятся 23 июня. Ожидается 14 скачек и заездов, а также розыгрыш ценных призов.

Начало народных гуляний на всех площадках в 9:30.

Развлекать гостей праздника плуга на этот раз будут звезды татарской эстрады: Эльмира Калимуллина, Артур Исламов, Зайнап Фархетдинова, Асаф Валеев, Айгуль Хайри, оркестр «Казан Нуры» и многие другие.

На празднике в Дербышках (в этом году это главная площадка празднования) выступит Филюс Кагиров, Артур Мингазов и Илюса Хузина.

Площадки Сабантуя будут работать ориентировочно до 16.00, пока не определится абсолютный батыр.

В этом году главным призом для абсолютного батыра станет традиционный барашек и квадроцикл.

Как добраться

Гостей столицы Татарстана и казанцев просят отдать приоритет общественному транспорту во время празднования Сабантуя и воспользоваться специальными рейсами.

В Казани 24 июня даже запустят дополнительные автобусы. Они будут ходить с восьми часов утра до полного окончания праздника и вывоза всех гостей.

Так, в Березовую рощу в поселке Мирный желающие смогут добраться специальными автобусными маршрутами от четырех остановочных пунктов: станция метро «Проспект Победы», «10-й микрорайон», «Концертный зал филармонии», и «ул. Глазунова».

Также будут курсировать автобусы №№23 и 56. Кроме того, на Сабантуй в Мирном можно будет приехать электропоездом со станции «Казань-1».

До площадки на озере Лебяжьем можно будет добраться рейсовыми автобусами №№ 36, 46, 72. Будут также курсировать дополнительные автобусы по ул. Горьковское шоссе от парковки ТЦ «Мегастрой».

В Березовую рощу поселка Дербышки казанцы смогут добраться на автобусе, который будет курсировать от парковки Компрессорного завода с территории парковки ТЦ Мега (ориентир магазин ОБИ), а также рейсовыми автобусами №№1, 25, 43, 60, 90, 91.

Автомобилистов просят принять во внимание изменения в организации дорожного движения, которые будут действовать в день проведения Сабантуя. Планируется, что с 23 июня и до 17:00 часов 24 июня будет организовано одностороннее движение по автомобильной дороге от «Лесного городка» до Фермского шоссе.

Для удобства жителей жилого комплекса «Лесной городок» двухстороннее движение с возможностью выезда по ул.Братьев Батталовых в сторону Оренбургского тракта будет сохранено.