Сабантуй, Каравон и Питрау: в Татарстане опубликован календарь народных праздников

В Татарстане утверждены даты проведения традиционных праздников народов республики на этот год, сообщает «Татар-информ».

26 мая в селе Никольское Лаишевского района пройдет русский народный праздник «Каравон».

15 июня в селе Большая Шия Мамадышского района состоится республиканский праздник марийской культуры «Семык».

23 июня в Казани будет организован татарский народный праздник «Сабантуй». В других населенных пунктах республики праздник плуга пройдет в разные даты.

29 июня в деревне Енабердино Менделеевского района состоится республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон».

30 июня в селе Кильдюшево Тетюшского района пройдет республиканский праздник мордовской культуры «Валда Шинясь».

5 июля в Зеленодольске будет отмечен республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала».

6 июля в селе Сиктерме Алькеевского района состоится республиканский праздник чувашской культуры «Уяв».

13 июля в селе Зюри Мамадышского района завершится летний цикл традиционных народных праздников республиканским праздником культуры кряшен «Питрау».