Сабантуй в Грозном: Татарстан и Чечня отметили праздник единения и дружбы

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Россия/Мир
30 июня 2024  23:43
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня на центральной площади Грозного прошел яркий Сабантуй, который стал символом теплого братства между Татарстаном и Чечней.

Праздник начался с театрализованного представления, а затем почетные гости поздравили присутствующих с главной сцены.

В Чечне зачитали приветствие Раиса Татарстана Рустама Минниханова и вручили государственные награды РТ и награды Всемирного конгресса татар. Делегаты из Татарстана также получили награды местного значения.

Гости Сабантуя могли познакомиться с традициями татарского народа, посетив специально организованные подворья. Альметьевский район представил «Дом Семейного очага», «Дом Мудрости», «Дом Национальной кухни», где желающие могли поучаствовать в мастер-классах и продегустировать национальные блюда.

На площади прошли соревнования по поясной борьбе корэш. Победителями стали Эми Асхабов (среди юношей) и Бувайсар Мучураев (среди мужчин), которым вручили главные призы - баранов и квадроциклы.

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Сабантуй в Грозном: Татарстан и Чечня отметили праздник единения и дружбы
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