Сабантуй в Набережных Челнах посетили около 100 тыс. человек

Сабантуй в Набережных Челнах посетили около 100 тыс. челнинцев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии автограда.

На городском майдане состоялось театрализованное представление с участием 1,5 тыс. артистов и танцоров из разных коллективов города, студентов и учеников.

Во время праздника прошла церемония награждения, семь татарстанцев получили государственные награды, а 27 — благодарственные письма.

Также прошли конноспортивные скачки с участием спортсменов из разных регионов.

Абсолютному батыру Сабантуя-2023 в Набережных Челнах подарили новый автомобиль «Москвич».