 Сабантуй в Набережных Челнах посетили около 100 тыс. человек
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Сабантуй в Набережных Челнах посетили около 100 тыс. человек

Абсолютному батыру Сабантуя-2023 в Набережных Челнах подарили новый автомобиль «Москвич».

Республика
18 июня 2023  14:10
Автор:
Роза Габитова

Сабантуй в Набережных Челнах посетили около 100 тыс. челнинцев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии автограда. 

На городском майдане состоялось театрализованное представление с участием 1,5 тыс. артистов и танцоров из разных коллективов города, студентов и учеников.

Во время праздника прошла церемония награждения, семь татарстанцев получили государственные награды, а 27 — благодарственные письма. 

Также прошли конноспортивные скачки с участием спортсменов из разных регионов.

Абсолютному батыру Сабантуя-2023 в Набережных Челнах подарили новый автомобиль «Москвич».

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