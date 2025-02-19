Сабинский район вводит доплаты за рождение близнецов для поддержки семей

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Республика
19 февраля 2025  14:05

В Сабинском районе принято новое решение, направленное на стимулирование рождаемости и поддержку молодых семей. Согласно постановлению, подписанному главой исполкома района, матери, родившие двойню, будут получать дополнительные 5 тысяч рублей ежемесячно в течение первого года жизни детей.  

Цели инициативы

Основная цель нововведения – повышение уровня рождаемости в районе и поддержка семей, воспитывающих близнецов. Рождение двойни связано с дополнительными расходами, и новая мера призвана помочь родителям справиться с финансовой нагрузкой.  

Демографическая ситуация в Сабинском районе

Население Сабинского района составляет 30 825 человек. Среди них:  
- 3 079 детей в возрасте до 7 лет;  
- 3 641 подросток от 8 до 18 лет;  
- 3 695 молодых людей в возрасте от 19 до 30 лет;  
- 13 259 человек в возрасте от 31 до 60 лет;  
- 6 720 пожилых людей старше 60 лет, включая 432 долгожителя старше 80 лет.  

Такая демографическая структура показывает, что район заинтересован в поддержке молодых семей и создании условий для увеличения численности населения.  

Как получить выплаты?

Для получения ежемесячной доплаты за рождение близнецов необходимо:  
1. Обратиться в местный орган социальной защиты.  
2. Предоставить документы, подтверждающие рождение двойни.  
3. Оформить заявление на получение выплат.  

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