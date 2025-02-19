Сабинский район вводит доплаты за рождение близнецов для поддержки семей

В Сабинском районе принято новое решение, направленное на стимулирование рождаемости и поддержку молодых семей. Согласно постановлению, подписанному главой исполкома района, матери, родившие двойню, будут получать дополнительные 5 тысяч рублей ежемесячно в течение первого года жизни детей.
Цели инициативы
Основная цель нововведения – повышение уровня рождаемости в районе и поддержка семей, воспитывающих близнецов. Рождение двойни связано с дополнительными расходами, и новая мера призвана помочь родителям справиться с финансовой нагрузкой.
Демографическая ситуация в Сабинском районе
Население Сабинского района составляет 30 825 человек. Среди них:
- 3 079 детей в возрасте до 7 лет;
- 3 641 подросток от 8 до 18 лет;
- 3 695 молодых людей в возрасте от 19 до 30 лет;
- 13 259 человек в возрасте от 31 до 60 лет;
- 6 720 пожилых людей старше 60 лет, включая 432 долгожителя старше 80 лет.
Такая демографическая структура показывает, что район заинтересован в поддержке молодых семей и создании условий для увеличения численности населения.
Как получить выплаты?
Для получения ежемесячной доплаты за рождение близнецов необходимо:
1. Обратиться в местный орган социальной защиты.
2. Предоставить документы, подтверждающие рождение двойни.
3. Оформить заявление на получение выплат.