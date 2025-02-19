Сабинский район вводит доплаты за рождение близнецов для поддержки семей

В Сабинском районе принято новое решение, направленное на стимулирование рождаемости и поддержку молодых семей. Согласно постановлению, подписанному главой исполкома района, матери, родившие двойню, будут получать дополнительные 5 тысяч рублей ежемесячно в течение первого года жизни детей.

Цели инициативы

Основная цель нововведения – повышение уровня рождаемости в районе и поддержка семей, воспитывающих близнецов. Рождение двойни связано с дополнительными расходами, и новая мера призвана помочь родителям справиться с финансовой нагрузкой.

Демографическая ситуация в Сабинском районе

Население Сабинского района составляет 30 825 человек. Среди них:

- 3 079 детей в возрасте до 7 лет;

- 3 641 подросток от 8 до 18 лет;

- 3 695 молодых людей в возрасте от 19 до 30 лет;

- 13 259 человек в возрасте от 31 до 60 лет;

- 6 720 пожилых людей старше 60 лет, включая 432 долгожителя старше 80 лет.

Такая демографическая структура показывает, что район заинтересован в поддержке молодых семей и создании условий для увеличения численности населения.

Как получить выплаты?

Для получения ежемесячной доплаты за рождение близнецов необходимо:

1. Обратиться в местный орган социальной защиты.

2. Предоставить документы, подтверждающие рождение двойни.

3. Оформить заявление на получение выплат.