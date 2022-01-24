Шадриков: проблемы с обмелением на Куйбышевском водохранилище нужно решать системно

В Татарстане предложили решать проблему с Куйбешевским водохранилищем системно. Об этом в интервью «Татар-информ» сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«По инициативе нашей республики подготовлены предложения по внесению изменений в правила на уровне России. Проблему предложили решать системно. Мы создали межведомственную комиссию для обсуждения ситуации на Куйбышевском водохранилище», — отметил Шадриков.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в нобяре прошлого года из-за обмеления Волги в Куйбышевском водохранилище сброс воды уменьшили на 300 куб. м/с.