 Шадриков: проблемы с обмелением на Куйбышевском водохранилище нужно решать системно
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Шадриков: проблемы с обмелением на Куйбышевском водохранилище нужно решать системно

В нобяре прошлого года из-за обмеления Волги в Куйбышевском водохранилище сброс воды уменьшили на 300 куб. м/с.

Республика
24 января 2022  18:45
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане предложили решать проблему с Куйбешевским водохранилищем системно. Об этом в интервью «Татар-информ» сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. 

«По инициативе нашей республики подготовлены предложения по внесению изменений в правила на уровне России. Проблему предложили решать системно. Мы создали межведомственную комиссию для обсуждения ситуации на Куйбышевском водохранилище», — отметил Шадриков.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в нобяре прошлого года из-за обмеления Волги в Куйбышевском водохранилище сброс воды уменьшили на 300 куб. м/с.

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