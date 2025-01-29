Сафаров назвал безответственной публикацию видео прилетов БПЛА

Руководитель Аппарата Раиса Татарстана Асгат Сафаров на заседании Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» охарактеризовал тиражирование видео с прилетами беспилотных летательных аппаратов и публикацию фотографий, касающихся технической подсветки на заводах, как безответственные действия. Он подчеркнул, что перед публикацией любых материалов важно учитывать, какую помощь они окажут, как повлияют на общество и обеспечивают ли безопасность граждан.

«Необходимо задавать себе вопросы: кому это может помочь, каково влияние на людей, является ли это безопасным для общества. Помните: будьте голосом правды, действуйте ответственно и заботьтесь о населении», – отметил Сафаров. Он также указал, что такие публикации могут усилить позиции противника, угрожая жизни людей и создавая опасность для инфраструктуры республики.