Сафаров провел Пленум Совета ФСО «Динамо» Татарстана

Сегодня в Казани состоялось заседание Пленума Совета ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, проведенное руководителем Администрации Раисом Татарстана и председателем ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгатом Сафаровым. Мероприятие было организовано в честь 99-летия со дня образования Физкультурно-спортивного общества «Динамо» в республике.

Сафаров выразил свои положительные впечатления о результатах работы ФСО «Динамо» за прошедший год и поздравил всех присутствующих и соратников с наступающей годовщиной.

Первый заместитель председателя ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин отметил, что в прошлом году членские взносы команд показали хорошие результаты: «В целом, сбор и сдача взносов от коллективов прошли на высоком уровне, и выполнение плана можно считать удовлетворительным», - сообщил Гайсин, слова которого передал корреспондент «Татар-информа».

Физкультурно-спортивное общество «Динамо» в Татарстане объединяет 32 коллектива физкультуры, представляющих почти все силовые ведомства и другие спортивные организации, в которых числится более 25 тысяч членов.

Сафаров также подчеркнул особую гордость татарстанцев за достижения динамовских команд в игровых видах спорта, включая мужские и женские команды по хоккею на траве, волейболу и хоккею с мячом, отметив, что многие игроки входят в состав национальных сборных команд России.