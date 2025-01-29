Сафаров провел Пленум Совета ФСО «Динамо» Татарстана

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Спорт
29 января 2025  16:18
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Сегодня в Казани состоялось заседание Пленума Совета ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, проведенное руководителем Администрации Раисом Татарстана и председателем ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгатом Сафаровым. Мероприятие было организовано в честь 99-летия со дня образования Физкультурно-спортивного общества «Динамо» в республике.

Сафаров выразил свои положительные впечатления о результатах работы ФСО «Динамо» за прошедший год и поздравил всех присутствующих и соратников с наступающей годовщиной.

Первый заместитель председателя ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин отметил, что в прошлом году членские взносы команд показали хорошие результаты: «В целом, сбор и сдача взносов от коллективов прошли на высоком уровне, и выполнение плана можно считать удовлетворительным», - сообщил Гайсин, слова которого передал корреспондент «Татар-информа».

Физкультурно-спортивное общество «Динамо» в Татарстане объединяет 32 коллектива физкультуры, представляющих почти все силовые ведомства и другие спортивные организации, в которых числится более 25 тысяч членов.

Сафаров также подчеркнул особую гордость татарстанцев за достижения динамовских команд в игровых видах спорта, включая мужские и женские команды по хоккею на траве, волейболу и хоккею с мячом, отметив, что многие игроки входят в состав национальных сборных команд России.

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