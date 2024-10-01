Шаймиев и Мухаметшин чествовали ветеранов государственной службы

В честь Международного дня пожилых людей в Казанской Ратуше состоялся торжественный прием, посвященный ветеранам государственной службы Республики Татарстан.

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин обратился к собравшимся с теплой речью, отметив их неоценимый вклад в развитие республики. Он подчеркнул, что именно благодаря самоотверженному труду ветеранов, их преданности делу и любви к родной земле, Татарстан сегодня занимает лидирующие позиции во многих отраслях.

Сегодня республика является одним из самых динамично развивающихся регионов России, где успешно реализуются масштабные проекты, направленные на повышение качества жизни населения. И в основе этих достижений лежит многолетний труд ветеранов, заложивших прочный фундамент для будущих поколений.

На приеме также выступил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Он поблагодарил ветеранов за их активную гражданскую позицию, мудрость и опыт, которыми они продолжают делиться, участвуя в общественной жизни республики.

В завершение мероприятия состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Республики Татарстан.