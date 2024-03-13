Шаймиев о предстоящих выборах президента: «Это верный путь к укреплению нашего единства»

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Республика
13 марта 2024  09:52
Автор:
Эндже Гарафиева

Государственный советик Татарстана Минтимер Шаймиев призвал татарстанцев принять участие в голосовании. Напомним, выборы президента страны пройдут 15-17 марта. 

«На этот раз, в условиях жесткого внешнего давления, это не просто избрание главы государства на последующие годы, это – борьба за государственный, технологический, продовольственный, научный и, безусловно, духовный суверенитет нашей страны», – заявил Шаймиев.

Госсоветник подчеркнул, что участие в президентских выборах – это верный путь к укреплению единства.

«Мы должны прийти и дружно проголосовать за сбережение наших традиционных ценностей, основанных на взаимоуважении и взаимопонимании, любви и семье, патриотизме и достоинстве, за сохранение культурного наследия и духовности, межнационального и межконфессионального согласия», – говорит он.

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