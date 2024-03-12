Шаймиев о судостроительном заводе: «Не каждое в стране предприятие готово сделать такое»

Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев посетил зеленодольский завод им. А.М. Горького – одно из ведущих судостроительных предприятий в стране.

Шаймиев на встрече с коллективом вспомнил о том, каким тяжёлым был путь заводчан в самом начале, когда, будучи руководителем региона, он посещал предприятие. Поинтересовался, какие сегодня проблемы волнуют рабочих. Завод обеспечен оборонным заказом.

«Продукция ответственная, не каждое в стране предприятие готово сделать такое <...> Стране необходимо производство вашей продукции», — добавил он.