Шаймиев о судостроительном заводе: «Не каждое в стране предприятие готово сделать такое»

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Республика
12 марта 2024  18:13
Автор:
Эндже Гарафиева

Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев посетил зеленодольский завод им. А.М. Горького – одно из ведущих судостроительных предприятий в стране. 

Шаймиев на встрече с коллективом вспомнил о том, каким тяжёлым был путь заводчан в самом начале, когда, будучи руководителем региона, он посещал предприятие. Поинтересовался, какие сегодня проблемы волнуют рабочих. Завод обеспечен оборонным заказом.

«Продукция ответственная, не каждое в стране предприятие готово сделать такое <...> Стране необходимо производство вашей продукции», — добавил он.

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