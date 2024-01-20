Шаймиеву направила слова благодарности федеральный законодатель

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Татьяна Ларионова поздравила с днем рождения, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, которому сегодня исполнилось 87 лет.

«Уважаемый Минтимер Шарипович! Спасибо вам за исключительную возможность учиться у вас, общаться с вами, быть рядом и вместе!» — выразила она свои чувства в поздравительном посте.

Также законодатель пожелала Шаймиеву здоровья на долгие годы, вдохновения и энергии на покорение новых вершин.

Ранее свои поздравления первому главе республики направили глава правительства России Михаил Мишустин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.