Шаймиеву направила слова благодарности федеральный законодатель

Первый президент Татарстана продолжает получать искренние поздравления.

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Республика
20 января 2024  20:31
Автор:
Дмитрий Смирнов

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Татьяна Ларионова поздравила с днем рождения, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, которому сегодня исполнилось 87 лет.

«Уважаемый Минтимер Шарипович! Спасибо вам за исключительную возможность учиться у вас, общаться с вами, быть рядом и вместе!» — выразила она свои чувства в поздравительном посте. 
Также законодатель пожелала Шаймиеву здоровья на долгие годы, вдохновения и энергии на покорение новых вершин.
Ранее свои поздравления первому главе республики направили глава правительства России Михаил Мишустин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

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