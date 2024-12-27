Шайхутдинов исполнил мечты детей из казанской семьи в рамках «Елки желаний»

В рамках благотворительной инициативы «Елка желаний» Роман Шайхутдинов, заместитель Премьер-министра Татарстана, подарил радость детям из многодетной семьи Лубчук в Казани. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера.

Трехлетний Кирилл, увлеченный спортом и стремящийся к новым знаниям, загадал снегокат. Одиннадцатилетняя Кристина, любительница творчества и ученица художественной школы, мечтала об умной колонке. А тринадцатилетняя Карина, занимающаяся цирковым искусством и представляющая свою семью на фестивалях, попросила коньки.

«Мы надеемся, что акция будет продолжаться и каждый год дарить детям надежду на чудеса, расширяя своё влияние», — отметил Роман Шайхутдинов после вручения подарков.

Однако вице-премьер обязан исполнить мечту еще одного ребенка – 13-летнего Максима из Лисичанска, который вместе с родителями направится в Иннополис.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проводится с 2018 года по всей стране. Каждый год желания детей от трех до 17 лет исполняются благодаря участию представителей государственных учреждений, коммерческих организаций и частных лиц. В текущем году акция действует с 15 ноября по 28 февраля.