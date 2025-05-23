Салават Фатхетдинов выступил на дворовом празднике в Казани

Сегодня в Казани во дворах домов №15, №17 по ул.Карбышева и №18 по ул.Рихарда Зорге прошел дворовый праздник. Он положил начало программе народного конкурса дворовых событий «Күрше Фест» ("Фестиваль соседей").

Сюрпризом для зрителей стал

народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов. Он исполнил несколько песен.

Также в программе – дворовые игры, мастер-классы, выступление диджея.

Отметим, что конкурс «Күрше Фест» стартовал 12 мая по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Чтобы участвовать в конкурсе, нужно до 15 июня подать заявку на сайте куршефест.рф. Призовой фонд состпвляет 20 млн рублей.