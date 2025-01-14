Салават Фатхутдинов получил орден Дружбы от Минниханова

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Газета «Казанские ведомости»
14 января 2025  12:25

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с известным артистом Салаватом Фатхутдиновым, чтобы поздравить его с 65-летием и вручить высокую государственную награду — орден Дружбы. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.  

Фатхутдинов, являющийся народным артистом Татарстана и заслуженным артистом России, уже много лет возглавляет театр песни «Салават». Минниханов подчеркнул, что творчество певца стало неотъемлемой частью культурного наследия региона.  

«Ваши песни объединяют людей разных поколений. Вы — настоящий символ татарской культуры», — отметил Раис республики.  

Орден Дружбы был вручен за многолетний вклад в развитие музыкального искусства и активную общественную деятельность. Помимо этого, Фатхутдинов получил благодарность от Президента России за участие в организации значимых мероприятий.  

Награда стала признанием заслуг артиста, чье творчество продолжает вдохновлять миллионы слушателей.

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