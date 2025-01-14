Салават Фатхутдинов получил орден Дружбы от Минниханова

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с известным артистом Салаватом Фатхутдиновым, чтобы поздравить его с 65-летием и вручить высокую государственную награду — орден Дружбы. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Фатхутдинов, являющийся народным артистом Татарстана и заслуженным артистом России, уже много лет возглавляет театр песни «Салават». Минниханов подчеркнул, что творчество певца стало неотъемлемой частью культурного наследия региона.

«Ваши песни объединяют людей разных поколений. Вы — настоящий символ татарской культуры», — отметил Раис республики.

Орден Дружбы был вручен за многолетний вклад в развитие музыкального искусства и активную общественную деятельность. Помимо этого, Фатхутдинов получил благодарность от Президента России за участие в организации значимых мероприятий.

Награда стала признанием заслуг артиста, чье творчество продолжает вдохновлять миллионы слушателей.