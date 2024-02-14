Салават Гайсин: Быть лучшими всегда непросто

Первый заместитель председателя ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин рассказал об успехах спортивного общества Фото из личного архива Салавата ГАЙСИНА

На состоявшемся в минувшем году в Москве Всероссийском смотре-конкурсе, посвященном 100-летию образования ВФСО «Динамо», участвовали 82 региона страны. И лучшим физкультурно-спортивным обществом признано «Динамо» РТ, которое вот уже 25 лет возглавляет руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан Асгат Сафаров.

Признание татарстанских динамовцев лучшими в России вполне закономерно. Только золотых олимпийских наград у «Динамо» РТ - 21, еще 18 серебряных и семь бронзовых. Это больше, чем у каждой из полутора сотен стран планеты. Ведущие динамовские спортивные команды - многократные чемпионы России, становившиеся лучшими в клубных чемпионатах Европы и мира.

О том, как проходил смотр-конкурс, о многогранной работе ФСО «Динамо» РТ, рассказывает первый заместитель председателя этого спортивного общества Салават Гайсин.

- Смотр-конкурс был объявлен за год до подведения итогов. Рассматривалась всесторонняя деятельность спортобществ: спорт высших достижений, детско-юношеский спорт, деятельность спортивных секций, патриотическое воспитание молодежи, ветеранское движение, благотворительность, работа со СМИ и так далее. Было порядка 100 критериев. Второе место заняла Москва. Думал, первого места нам не отдадут. Москва есть Москва. Сложно соревноваться с десятимиллионной столицей. А когда объявили итоговый результат, испытал гордость за наших динамовцев, за нашу республику.

- В советское время в Казани было много спортивных обществ: «Спартак», «Динамо», «Буревестник», «Трудовые резервы», «Локомотив». Даже на крупных предприятиях были свои ДСО, такие как «Рубин» или «Тасма». Сейчас же, если и говорить о достижениях, то только о динамовских.

- По закону о спорте права спортобществ переданы федерациям по видам спорта. Спортивные общества остались практически без финансирования. «Динамо» - спортобщество правоохранительных органов с мощным административным ресурсом. Этот фактор позволяет нам оставаться ведущим спортивным обществом в стране.

- Председатель ФСО «Динамо» нашей республики Асгат Сафаров внес немалую лепту в то, что татарстанское «Динамо» стало лучшим в России. Расскажите о его деятельности.

- Нисколько не льщу - такого председателя, как Асгат Ахметович, в России попросту нет. Он в курсе всех дел, решает массу вопросов, проводит множество деловых встреч. Беззаветно любит спорт. Будь иначе, мы не имели бы и 20 процентов того, что имеем на сегодняшний день. Не было бы такого успеха наших спортивных команд, такого количества спортивных баз, такого развития детско-юношеского спорта. Стратегию развития «Динамо» определяет Асгат Ахметович. Искренне болеет и переживает за результат. Особо бы отметил его преданность «Динамо», хотя, безусловно, он всегда радуется успехам всего татарстанского спорта.

- Наиболее ярко достижения «Динамо» РТ видны в профессиональном спорте. Расскажите о нем.

- О, для этого нам понадобится несколько часов. Если коротко, о легендарных олимпийских чемпионках - фехтовальщицах Валентине Никоновой, Наиле Гилязовой, Ольге Князевой и их тренере Владимире Житлове известно всей стране. Как и о легкоатлетке Гульнаре Самитовой-Галкиной, победившей на Олимпиаде в Пекине с мировым рекордом. Олимпийскими чемпионами стали наши волейболисты в 2012 году в Лондоне. Команда по хоккею на траве вошла в Книгу рекордов России, в 21-й раз завоевав титул чемпиона страны. Недавно созданная женская команда по этому виду спорта - уже трехкратный чемпион России. Волейболистки - неоднократные чемпионки России, победители Лиги чемпионов 2014 года и клубного чемпионата мира. Мужская волейбольная динамовская команда, которая сейчас выступает под названием «Зенит», суммарно более 20 раз была чемпионом страны и обладателем Кубка России. Шесть раз становилась лучшей в Европе, побеждала в клубном чемпионате мира. Всего у волейболистов - 39 трофеев. По этому показателю они вторые среди всех самых титулованных российских клубов. Команда по хоккею с мячом выиграла все соревнования какие только возможно. Парни были клубными чемпионами мира, Европы, России, обладателями Кубка страны.

- Динамовское движение не ограничивается профессиональным спортом. Есть еще и спорт любительский, массовый.

- Да, наша главная задача не спорт высших достижений, а спорт массовый. Регулярно проводим соревнования типа «Папа, мама, я - спортивная семья», сдачу норм ГТО, военизированные состязания. Даже сложно подсчитать, каков охват населения. Но приведу такой пример. Базу «Динамо» на Лебяжьем озере за прошлый зимний сезон посетило около 45 тысяч любителей лыжного спорта. В массовом порядке соревнуемся в «Лыжне России». Члены ФСО «Динамо» участвуют в 52 видах спорта. Особо ощутимы успехи юных динамовцев в хоккее на траве, фехтовании, ряде других видов спорта. Активно начали развивать пляжный и снежный волейбол. Сегодня по этим видам мы одни из лучших в России.

- А ведь еще проводятся «Динамовские игры», в которых наряду с российскими участвуют команды стран СНГ.

- Да, в июне прошлого года они прошли в Казани. Соревновались в 13 видах спорта. У спортсменов Татарстана - 46 золотых, 23 серебряные и 15 бронзовых медалей. У занявших второе место Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 10 золотых, 12 серебряных, шесть бронзовых наград. У Узбекистана, расположившегося на третьем месте, - пять золотых, две серебряные, четыре бронзовые медали. Различие, как говорится, налицо. Вот таков наш уровень развития динамовского спорта.

- Вы упомянули о благотворительной деятельности...

- Это сложный вопрос. Благотворительностью легко заниматься бизнесменам, крупным предпринимателям. У нас нет больших денег, и в вопросах благотворительности наше участие больше как организующая составляющая. К примеру, проводим гимнастический турнир, участники платят взносы. Мы собранные средства передаем в фонд Анжелы Вавиловой на строительство хосписа. Наш представитель выезжает в зону СВО, в Рубежное, Лисичанск. Так, недавно там побывала заслуженный тренер РФ Ольга Павлова, советник Асгата Ахметовича. Узнаем, в чем есть потребность, чем помочь, особенно в области спорта. Финансово содействуют наши профессиональные динамовские клубы. Помогаем оборудовать спортзалы детских садов, школ. Понятно, все запросы мы удовлетворить не можем, но все, что в наших силах, делаем. Кроме того, наши спортсмены, выезжающие в Донбасс, проводят мастер-классы, помогают процессу физического воспитания детей. Считаю, мы просто обязаны оказывать по мере сил такого рода помощь.

- И в заключение нашей беседы, Салават Гаврилович, хотелось бы узнать о перспективах развития динамовского спорта, о ваших ближайших планах.

- 29 января 2026 года татарстанскому «Динамо» исполнится 100 лет. Грандиозное событие! Мы хотим подготовиться к этой знаменательной дате на должном уровне, поэтому начинаем уже сейчас. Что касается перспектив нашего развития, все мы, члены ФСО «Динамо» РТ, верим, что во втором нашем столетии добьемся еще более весомых успехов во всех векторах нашего развития.