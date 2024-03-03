Самая музыкальная семья в России может выиграть 1 млн рублей

Проект патриотической песни «Родники» запускает новый конкурс «Вместе. Музыкальная семья года по версии «Родников».

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно снять мини-фильм до 7 минут об истории своей семьи и о ее членах — певцах/музыкантах. Обязательное условие – создать или просто исполнить музыкальное произведение.

Заявки принимаются до 31 мая. 16 июня семь лучших семей окажутся на сайте проекта «Родники». Финал пройдёт в День семьи, 8 июля. Победитель получит главный приз — 1 миллион рублей.