Самая музыкальная семья в России может выиграть 1 млн рублей

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Россия/Мир
3 марта 2024  12:59
Автор:
Эндже Гарафиева

Проект патриотической песни «Родники» запускает новый конкурс «Вместе. Музыкальная семья года по версии «Родников».

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно снять мини-фильм до 7 минут об истории своей семьи и о ее членах — певцах/музыкантах. Обязательное условие – создать или просто исполнить музыкальное произведение.  

Заявки принимаются до 31 мая. 16 июня семь лучших семей окажутся на сайте проекта «Родники». Финал пройдёт в День семьи, 8 июля. Победитель получит главный приз — 1 миллион рублей.

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Самая музыкальная семья в России может выиграть 1 млн рублей
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