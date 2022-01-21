 Самигуллин: В Казани Соборная мечеть должна стать духовно-просветительским центром
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Самигуллин: В Казани Соборная мечеть должна стать духовно-просветительским центром

В настоящее время в городе не хватает мест для проведения джаназа.

Город
21 января 2022  13:26
Автор:
Карина Кострулева

В Казани Соборная мечеть должна стать новым символом и духовно-просветительским центром. Таким мнением в интервью «Татар-информ» поделился председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин. 

«Может быть, мечетей в Казани и много, и они находятся в шаговой доступности, особенно в Старо-Татарской слободе. Но сегодня есть потребность в том, чтобы единоверцы могли собраться вместе на одной площадке, образно говоря — в одном ряду, невзирая на социальное положение друг друга», — рассказал он.

Помимо этого, председатель ДУМ отметил, что в городе не хватает мест для проведения джаназа (заупокойная молитва. — прим. Ред.)

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что место для Соборной мечети Казани выберут после экоисследований и градостроительных согласований. В Казани рассматривают несколько вариантов расположения Соборной мечети.

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