Самигуллин: В Казани Соборная мечеть должна стать духовно-просветительским центром

В Казани Соборная мечеть должна стать новым символом и духовно-просветительским центром. Таким мнением в интервью «Татар-информ» поделился председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин.

«Может быть, мечетей в Казани и много, и они находятся в шаговой доступности, особенно в Старо-Татарской слободе. Но сегодня есть потребность в том, чтобы единоверцы могли собраться вместе на одной площадке, образно говоря — в одном ряду, невзирая на социальное положение друг друга», — рассказал он.

Помимо этого, председатель ДУМ отметил, что в городе не хватает мест для проведения джаназа (заупокойная молитва. — прим. Ред.)

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что место для Соборной мечети Казани выберут после экоисследований и градостроительных согласований. В Казани рассматривают несколько вариантов расположения Соборной мечети.